Стало известно, каким бы стал курс доллара в случае объявления Украиной дефолта

Ряд нардепов и финансовых экспертов в последнее время все чаще обсуждают перспективу дефолта. Из некоторых высказываний политиков можно сделать вывод, что президент не исключает такого развития событий. Неужели риск признания Украины банкротом действительно существует и что будет с курсом доллара в случае невыполнения государством своих долговых обязательств?





Дефолт: быть или не быть?

Как рассказал бывший народный депутат Борислав Береза, вероятность дефолта ему подтвердили сразу несколько источников, ничем не связанных между собой. Похоже, президент вполне серьезно рассматривает такой сценарий и не видит в нем никакой катастрофы.

Со слов Александра Болтяна, аналитика брокерской компании Esperio, дефолт в Украине назревает уже лет 10. Причин для него много, начиная от политической нестабильности, и заканчивая невозможностью рассчитаться с внешними долгами и удержать курс нацвалюты. Но всякий раз, когда дефолт казался неотвратимым, власти приходили к мнению, что потери для экономики страны будут неотвратимыми и всеми силами сдерживали его.

Сейчас же главным поводом для дефолта, по версии чиновников, является давление локдауна на украинскую экономику и постковидный кризис во всем мире.

Между тем эксперты сходятся во мнении, что риск объявления дефолианте в следующем году весьма невелик. Ведь сумма долгов по облигациям внутреннего госзайма и внешним обязательствам в этом году гораздо меньше, чем в 2020-м и составляет всего 440 миллиардов гривен. Если Украина без веских причин объявит себя банкротом, кредиторы могут расценить это как махинацию и обман.

Как дефолт повлияет на курс доллара?

Если украинское правительство все же признает экономическое положение страны критическим и примет решение о банкротстве, украинцев ждет резкое падение курса национальной валюты. Доллар вырастет в цене на 200-300%, и вполне может достигнуть отметки в 100 грн.

В этом случае даже золотовалютный резерв страны не спасет гривну от девальвации, а Нацбанку останется молча наблюдать за обвалом валютного рынка.