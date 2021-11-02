100 тысяч гривен стоит в Украине обиходная монета

Рекордную сумму денег просят за редкую украинский оборотную монету. Недавно коллекционеры со всей Украины обратили внимание на 1 гривну 2006 года. Ее владелец продает за 100 000 гривен. Казалось бы, что особенного в ней может быть? Уникальная гривна из-за редкого дефекта, который сделал ее редкостной.





4 тысячи долларов за 1 гривну — это реально

Дело в том, что украинские обиходные монеты могут стоить 100, 200 и даже 1000 долларов. Такой редкий экземпляр обычной копейки на аукционе был замечен впервые. На сайте в описании указано:

“Монета обладает мистической силой. На куполе храма, на реверсе можно увидеть танцующего бога Шиву”.

Как оказалось позже — это правда. На металлической копейке четко видно индуистское божество. Это является нонсенсом, считая тот факт, что Владимир Великий крестил всю Киевскую Русь.

Эксперты подтвердили, гривна реальная, но совсем не мистическая.

Она изготовлена ​​из обычного металла и в тираже своего года выпуска не имеет никаких особых примет. Но все-таки озвученная цена вполне оправдана. на аверсе цифра “1”, надпись гривна. На реверсе Владимир Великий, держит в руке храм (казалось бы ну обычная монета, в ней нет ничего невероятного).

На ней очень специфический дефект. Есть еще такие экземпляры на данный момент неизвестно.

Возможно это единственная такая гривна в мире. А это лишь подчеркивает ее уникальность и ценность среди нумизматов. 1 гривна уже получила название “танцующий Шива”. Обычно на такие экземпляры покупателя найти трудно, но чем дольше она будет выставлена ​​на аукцион, тем выше может быть его конечная стоимость. Поэтому у владельца есть все шансы заработать на 1 гривны на неплохое б / у авто или на новенький айфон и смарт-часы.