Курс гривны и валютный прогноз на ноябрь

В октябре гривна показала отличный результат. Украинская национальная валюта укрепилась на 1,3% по отношению к американскому доллару. И сейчас банкиры прогнозируют дальнейшее укрепление. Риски девальвации не исключены, но они минимальные — уверяют эксперты.





Причины роста гривны

Алексей Блинов (глава отдела аналитики Альфа-Банка) объяснил, почему гривна уверенно начала укрепляться на рынке. На это повлиял урожайный год. Экспорт пшеницы привлек больше иностранной валюты. Украина продала в 2021 году 83 миллиона тонн зерна. Также важен урожай подсолнечника, ведь он тоже влияет на валютный рынок.

Если проанализировать октябрь, то увидим положительную динамику. Курс гривны стал более стабилен, а именно с 26,6 грн. за 1 дол. до 26,3 за 1 доллар. Если сравнивать с евро, то динамика равна +0,6%.

Антон Куринный (главный дилер департамента казначейства и финансовый рынков ОТП Банка) тоже решил дать пару пояснительных комментариев. Эксперт предупреждает, что «рано радоваться», ведь такая тенденция может измениться в любую минуту. А это значит, что планы на долгий срок лучше не строить. В любой момент рост цен на газ может сыграть против гривны.

Действия Национального банка для стабилизации ситуации

Нацбанк активно выкупал излишки валюты. Благодаря этому золотовалютный резерв пополнился на 700 млн долларов. Также удерживать курс гривны помогает микрофинансирование от ЕС. Отметку в 26 гривен удерживает регулятор, который и скупил валюту на рынке. Поэтому девальвационное давление сократилось.

Предложение доллара не первый месяц превышает спрос. Но есть одна тревожная ситуация, связанная с топливом. Ежегодно Украина тратила примерно 1 млрд долларов США на закупку газа. Сейчас из-за высоких цен закупка приостановлена. Поэтому сальдо торгового баланса позитивное. В ноябре ситуация будет такой же, но если изменяться цены на газ, резкий скачек гарантирован.