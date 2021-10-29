В дома украинцев начал поступать газ, которым трудно обогреть дом

В последнее время украинцы наперебой жалуются на качество газа, поступающего в их дома. Они утверждают, что горючее хуже греет и неприятно пахнет. В ответ на заявления потребителей эксперты уверяют – калорийность газа в Украине полностью соответствует стандартам. Если кто-то в этом сомневается, можно провести экспертизу. Но за нее гражданам придется из собственного кармана заплатить 10 тыс. грн.





Действительно ли газ «испортился»?

Отечественные специалисты в области коммунального хозяйства убеждены – украинцы получают тот же газ, что и европейцы. Он ведь по сути поступает «из одной трубы». А жалобы потребителей в большей степени связаны с устаревшим газовым оборудованием или его плохим техническим состоянием.

По мнению эксперта Татьяны Бойко, которая координирует энергетические и жилищно-коммунальные программы в общественной организации ОПОРА, плохое качество газа имеет только три причины:

загрязненная горелка в газовой плитке;

нехватка кислорода в жилом помещении;

пониженное давление в газовой сети.

Татьяна Бойко подчеркнула, что качество газа находится под постоянным контролем с момента добычи до поставки в квартиры граждан. Поэтому все проблемы с ресурсом носят исключительно локальный характер.

Хотите проверить качество газа? Платите 10 тысяч

Если потребитель все же сомневается в качестве газа, которым его обеспечивает поставщик, он может инициировать экспертизу. Однако проверка – еще та лотерея. Если эксперт обнаружит соответствие газа всем нормам, оплата его услуг ляжет на плечи потребителя. А это сумма около 10 тысяч гривен.

Конечно, в случае обнаружения в горючем примесей или его пониженной калорийности (тепловой способности), облгаз оплатит не только услуги экспертизы, но и компенсацию потребителю. Однако выиграть суд против газовой компании почти нереально.

Единственный выход – считать калорийность

Как отметил глава союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, единственным способом контролировать качество энергоресурса на постоянной основе является изменение единиц его измерения. В большинстве европейских стран газ давно считают в килоджоулях (единицах тепла), а не в кубических метрах. В этом случае люди точно будут знать, за что платят.