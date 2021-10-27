В карманах украинцев гуляют копейки, которые стоят десятки тысяч гривен

Украинцы уже очень давно охотятся за оборотными монетами. Дело в том, что за копейки с необычным видом можно получить до тысячи долларов и более на аукционах. Для этого не нужно искать редкие исторические экземпляры, стоит внимательно заглянуть в кошелек.





Если в нем залежавшаяся копейка номиналом “25”, ее можно неплохо продать коллекционерам.

Ситуация несколько осложняется тем, что четвертаки вышли из обращения, но можно дома хорошо “поискать по карманам”. Возможно, с прошлого года у вас остались несколько экземпляров. Почему же за ней охотятся нумизматы?

Дизайн копейки разработал Василий Лопата в 1992 году. Первые копейки изготавливали на заказ за рубежом, и доставляли в Украину. Среди первых партий было больше брака и дефектов, чем сегодня при штамповке.

Самая главная причина — особенность изготовления в 1992 году. У четвертака гладкий гурт, потому что в то время просто не было специальных станков, предоставляющих современный ребристый бок. Это первые экземпляры, попавшие в оборот в независимой Украине. Среди коллекционеров она называется чекан 5.1 ДАг. На аукционах стоимость достигает 18 000 гривен.

Еще одна оборотная монета номиналом “25 копеек” может принести 200 долларов. Она несколько отличается от других экземпляров тем, что:

на реверсе широкий герб;

листья затертое;

на аверсе специфически выглядит “2”.

Когда у нее вдобавок еще и гладкий гурт — стоимость автоматически вырастает в 3-4 раза. Если нашли ценный экземпляр, можно не спешить его продавать. Стоимость таких денег со временем будет только расти.

Вы также можете хорошо заработать на копейках с различными дефектами штамповки: двойной штамп на штампе, разное количество листьев и ягод, и тому подобное. Поэтому внимательно рассматривайте монеты, не спешите от них избавляться, возможно некоторые из них принесут вам неплохой бонус.