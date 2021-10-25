Названы вещи, потеря которых может обернуться катастрофой для владельца

Что может быть неприятнее, чем потерять любимую вещь? А оказывается, может. Потеря некоторых личных предметов часто влечет за собой целый ряд проблем и неприятностей.





Если вы не разбираетесь в эзотерике, то вряд свяжете свою потерянную вещь с последующими событиями. Но кто знает, возможно ознакомившись со списком утерянных вещей вы поймете, что именно стало причиной тех или иных неприятных событий в вашей жизни.

Ключи

Ключи всегда неразрывно связаны с замками, которые они открывают. Вместе они являются хранителями семейного счастья и любви. Потерянный ключ может принести владельцу немало неприятностей, в том числе ссоры с родными и друзьями, отмену поездок, или разрыв отношений с любимым.

Перстень

Потерять кольцо – то же самое, что потерять кусочек собственной энергии. Утрата такой личной вещи может принести ее владельцу проблемы в рабочих делах и ссоры с близкими, особенно с тем, кто подарил украшение. Потерянное обручальное кольцо в свою очередь может означать скорую разлуку со второй половинкой, или даже расторжение брака.

Крестик

Потерянный нательный крест является настоящим знаком для его владельца. Высшие силы таким образом призывают задуматься, правильно ли вы живете. Верующие считают, что потеря крестика не может принести никаких неприятностей. Однако это наиболее удачный момент, чтобы пересмотреть свои жизненные ценности.

Перчатка

Перчатка несет в себе большую долю энергетики владельца. К тому же она нераздельна со своей парой. Потеря такой вещи может привести к ссорам в семье, отмене давно построенных планов, поломке крупной техники, например автомобиля.

Головной убор

Потерю шапки, или шляпы часто ассоциируют с утратой возможности трезво мыслить. Потеряв такую вещь, вы подвергаете себя риску принять неправильное решение. Поэтому стоит после такой неприятности тщательно обдумывать свои действия, и опираться только на разумные аргументы.

Нож, ножницы

Потерянный острый или режущий предмет – предупреждение о болезни близкого человека. Но даже если никто из ваших родственников не болен, существует риск, что в ближайшее время вы с ними будете как говорится «на ножах».

Пуговица

Такая потеря не только создает определенные неудобства, но и несет в себе крайне важную информацию. Утерянная пуговица означает, что ее владелец относится к жизни легкомысленно. Более серьезный подход и взвешенные решения помогут избавиться от последствий такой неприятности.