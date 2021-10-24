В Украине растет спрос на профессию без высшего образования: зарплата до 1000$

Аналитики рынка труда заметили непривычный для середины октября рост спроса на поваров. За последнюю неделю на известном ресурсе по поиску работы появились почти 1000 предложений. Поварам предлагается зарплата до 30 000 грн.





Как сообщила руководительница отдела по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина, среди частых требований к представителям этой профессии стоит отметить знание рецептур и технологий, а также соблюдение чистоты, опыт работы минимум 2 года и пунктуальность. То есть требования вполне стандартные, что позволяет трудоустроиться даже малоопытным поварам.

При этом предлагается неплохая зарплата. В целом оклад зависит от региона, графика работы и обязанностей. Заработок составит от 10 до 30 тысяч гривен. Не менее важными будут знания калькуляции, правил товарного соседства и качества продуктов.

Больше всего предложений в крупных городах, таких как Одесса, Киев и Харьков. Чаще всего предлагается работать по сменам 2/2 или 3/3 с 10:00 до 22:00. Отдельные вакансии требуют опыт кондитера или технолога.

Обычно поваров ищут весной перед стартом летнего сезона. Поэтому нетипичен такой рост спроса на поваров сейчас. Частично это связывают с пандемией коронавируса, многие заведения восстанавливаются и стараются набрать персонал до Нового года.

Если говорить об уровне зарплат в других профессиях, то наиболее активно растут оклады в IT, страховании и агросфере. При этом рынок стабильно испытывает нехватку представителей рабочих специальностей. Им предлагаются зарплаты порядка выше тех, что получают люди с высшим образованием.

По статистике у каждого второго безработного в Украине есть диплом о высшем образовании. Уже который год абитуриентов призывают выбирать рабочие специальности, ведь они затребованы, а уровень заработка намного выше, чем у выпускников с дипломом вуза.