Украину наводнили фальшивые 200-ки: как отличить поддельную гривну

Украинцы все чаще находят в своих кошельках фальшивые деньги. В основном это купюры номиналом 200 грн старого образца. Именно их сейчас массово подделывают мошенники. Получить ложные купюры можно везде: в общественном транспорте, на рынке, в супермаркете. Избегать всех этих «опасных» мест у вас вряд ли получится, поэтому лучше научиться отличать настоящие деньги от фальшивки.





Как проверить подлинность банкноты?

В Нацбанке украинцам рекомендуют выполнить следующие три этапа проверки денежного знака:

Проверить на ощупь. Бумага, на которой печатают денежные знаки, тактильно ощущается совсем иначе, чем обычная. Рельеф изображения известного человека с лицевой стороны банкноты также будет отличаться от остальной ее поверхности.

Бумага, на которой печатают денежные знаки, тактильно ощущается совсем иначе, чем обычная. Рельеф изображения известного человека с лицевой стороны банкноты также будет отличаться от остальной ее поверхности. Осмотреть на свет. Так можно увидеть водяные знаки, сквозные защитные ленты и микротент-ленты. На купюре номиналом 200 грн микротент-лента содержит надпись «200 грн», повтор номинала «200» с подчеркиванием, а также малый герб Украины.

Так можно увидеть водяные знаки, сквозные защитные ленты и микротент-ленты. На купюре номиналом 200 грн микротент-лента содержит надпись «200 грн», повтор номинала «200» с подчеркиванием, а также малый герб Украины. Рассмотреть купюру под наклоном. Если изменить угол обзора банкноты, ее номинал в нижнем левом углу изменит цвет. На 200-гривневых купюрах цвет будет меняться от фиолетового до зеленого.

Как уберечься от подделки?

Чтобы не стать очередной жертвой фальшивомонетчиков, стоит соблюдать следующие правила:

не используйте банкноты большого номинала в маршрутках, на рынках, или в небольших магазинах;

внимательно проверяйте сдачу;

отдавайте предпочтение безналичному расчету;

узнайте, какие особенности имеют настоящие банкноты;

обменивайте иностранную валюту на гривны в банках, или в обменниках, лицензированных НБУ.

Какие купюры подделывают чаще всего?

По данным Национального банка Украины, больше всего подделок изготавливают на банкноты старого образца. Речь идет о 200 грн 2007 года и 500 грн в 2006 года.

Новые купюры, выпущенные в обращение с 2015 по 2020 года, мошенникам подделать труднее, ведь они имеют гораздо более сложную систему защиты.