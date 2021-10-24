Украину наводнили фальшивые 200-ки: как отличить поддельную гривну
Защитите себя от происков мошенников.
Украинцы все чаще находят в своих кошельках фальшивые деньги. В основном это купюры номиналом 200 грн старого образца. Именно их сейчас массово подделывают мошенники. Получить ложные купюры можно везде: в общественном транспорте, на рынке, в супермаркете. Избегать всех этих «опасных» мест у вас вряд ли получится, поэтому лучше научиться отличать настоящие деньги от фальшивки.
Как проверить подлинность банкноты?
В Нацбанке украинцам рекомендуют выполнить следующие три этапа проверки денежного знака:
- Проверить на ощупь. Бумага, на которой печатают денежные знаки, тактильно ощущается совсем иначе, чем обычная. Рельеф изображения известного человека с лицевой стороны банкноты также будет отличаться от остальной ее поверхности.
- Осмотреть на свет. Так можно увидеть водяные знаки, сквозные защитные ленты и микротент-ленты. На купюре номиналом 200 грн микротент-лента содержит надпись «200 грн», повтор номинала «200» с подчеркиванием, а также малый герб Украины.
- Рассмотреть купюру под наклоном. Если изменить угол обзора банкноты, ее номинал в нижнем левом углу изменит цвет. На 200-гривневых купюрах цвет будет меняться от фиолетового до зеленого.
Как уберечься от подделки?
Чтобы не стать очередной жертвой фальшивомонетчиков, стоит соблюдать следующие правила:
- не используйте банкноты большого номинала в маршрутках, на рынках, или в небольших магазинах;
- внимательно проверяйте сдачу;
- отдавайте предпочтение безналичному расчету;
- узнайте, какие особенности имеют настоящие банкноты;
- обменивайте иностранную валюту на гривны в банках, или в обменниках, лицензированных НБУ.
Какие купюры подделывают чаще всего?
По данным Национального банка Украины, больше всего подделок изготавливают на банкноты старого образца. Речь идет о 200 грн 2007 года и 500 грн в 2006 года.
Новые купюры, выпущенные в обращение с 2015 по 2020 года, мошенникам подделать труднее, ведь они имеют гораздо более сложную систему защиты.
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