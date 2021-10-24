Украинцы начнут получать новые платежки за коммунальные услуги

Вскоре украинцы получат платежки за комуслуги в совершенно ином формате, чем ранее. Кроме потребленной за месяц электроэнергии или газа, квитанция будет содержать данные об их энергоэффективности. Такие нововведения предусматривает закон №4507, недавно принятый украинскими парламентариями.





В Минэнергетики считают, что такое видоизменение платежек станет значительным шагом к внедрению госинструментов поддержки в области энергетической эффективности.

«Платежка нового образца будет содержать не только информацию о потреблении, но и сравнение актуальных его показателей с показателями за прошлый год, данные о доступных программах энергоэффективности, а также качестве услуг по обеспечению граждан электроэнергией и газом», – пояснила заместитель главы Минэнергетики Украины Юлия Подкоморная.

Повышение уровня энергоэффективности пойдет украинцам на пользу, ведь поможет сэкономить на оплате коммуналки путем уменьшения потребления основных энергоресурсов. А в глобальном масштабе более экономное пользование природным газом и электроэнергией может даже существенно замедлить изменение климата на планете.

На самом деле главной целью нового закона является повышение энергетической эффективности промышленного сектора и бюджетных учреждений. Согласно его предписаниям крупные украинские предприятия обяжут в срочном порядке внедрить собственную систему энергетического менеджмента. В противном случае им придется каждые 4 года осуществлять энергоаудит.

Центральная власть и органы управления на местах также примут активное участие в деятельности по снижению уровня потребления энергоресурсов. В частности, они должны будут приобретать исключительно энергоэффективную технику и помещения для своей работы.

Закон также предусматривает ответственность за действия, нарушающие указанные в нем правила обеспечения энергоэффективности.

Законодательные изменения такого рода призваны помочь Украине в кратчайшие сроки получить полную энергетическую независимость от соседей. Особенно важно избавиться от «газового гнета» России. Чтобы достичь этой цели, необходимо не только развивать добычу отечественных ресурсов и производство экологического топлива, но и экономно использовать все имеющиеся источники энергии.