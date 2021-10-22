В Украине пересмотрят тарифы на одну из коммунальных услуг

В правительстве решили пересмотреть тарифы на вывоз мусора. Эксперты уверены, что он не является точным, и не может применяться сегодня. Новость приятная для граждан, ведь некоторые украинцы смогут платить меньше в случае поддержки нового законопроекту. В то время как горячая вода, газ и тепло подорожают, электрическая энергия и вывоз твердых бытовых отходов станут стоить дешевле.





Стоимость вывоза бытового мусора можно уменьшить, уверены некоторые депутаты. Для этого необходимо пересмотреть все статьи расходов. Кабинет Министров принял проект на рассмотрение. Сам документ разработали и составили в Министерстве развития общин и территорий.

Если убрать некоторые статьи расходов, то украинцы смогут платить в 2 раза меньшую цену. Как установили недавно, в состав расходов входят те статьи, которые уже заложены в тарифы для населения. А это значит, что некоторые украинцы платят в два раза больше средств.

Преимущественно граждане, проживающие в одноквартирных домах, а также те, кто заключают индивидуальные договоры на вывоз бытовых отходов Многоквартирные дома прекратили платить двойную цену за услуги по вывозу мусора еще в 2019 году.

С первого мая 2021 “Екоспецтранс” установил такие тарифы для населения:

25,56 грн на одного человека в многоквартирных домах;

26,43 грн для жителей частного сектора;

158,40 грн для бюджетных организаций и такая же цена для других потребителей.

Чиновники обнаружили, что расчеты в свое время были проведены с нарушениями. Еще для всех отменят плату за услугу банка по приему платежек. Учитывая тот факт, что сегодня некоторые банки берут по 15-20 и больше гривен за оплату коммунальных услуг, новый перерасчет поможет сэкономить средства населению. При этом компенсации или перерасчета не будет в случае принятия нового тарифа.