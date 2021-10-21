Стало известно, как можно заработать на украинцах, которые боятся прививки от COVID-19

Страх некоторых украинцев перед прививкой от коронавируса открыл широкие возможности для их предприимчивых соотечественников. В «красных зонах», где без прививки не пускают ни в транспорт, ни в магазины, вакцинированы граждане предлагают невакцинированным помочь с покупками за определенную плату.





Новый вид бизнеса особенно бурно развивается в Кривом Роге, Николаеве, Днепре, Харькове, Львове, а также Одессе. В этих городах сейчас действуют жесткие ограничения. Без сертификата о вакцинации жителям запрещено посещать любые общественные места, поэтому они не могут даже приобрести необходимые продукты в супермаркете.

Именно с этим несложным заданием вакцинированные украинцы и решили помочь невакцинированным. Услуга естественно не бесплатная. Цена ее составляет не менее 100 грн. Однако свой тариф все «бизнесмены» рассчитывают по-разному: кто-то берет 100-150 грн за один заказ, другие – за час работы.

Объявления о своих услугах предприимчивые украинцы размещают на популярных интернет-площадках. Переквалифицируются в таких «стихийных шопперов» и бывшие курьеры, ведь в отличие от работы на крупные сети доставки, в этом бизнесе не приходится ни с кем делиться прибылью.

Интересно, что весь этот «шоппинг-бизнес» держится на доверии. После звонков по номерам в нескольких объявлениях с предложениями скупиться за деньги, оказалось, что никаких гарантий исполнители не дают. То есть гражданин, заказывающий такую услугу, не может быть полностью уверен, что ему таки привезут заказанное.

Клиент переводит деньги на карточку поставщика услуги, или дает ему деньги лично, и отправляет по магазинам. А вот вернется посланец с покупками, или исчезнет с деньгами, неизвестно. Поэтому новоявленные бизнесмены по сути пользуются безысходностью невакцинированных. Но что самое удивительное, отсутствие гарантий в такой договоренности вовсе не снижает популярность услуги «покупок на заказ».