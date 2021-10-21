Мы с вами еще встретимся: налоговики проверят, откуда у украинцев деньги на квартиру или машину

Украинцам, которые не задекларируют свои скрытые доходы, рано или поздно придется встретиться с работниками Государственной налоговой службы. Финансовый мониторинг набирает обороты, заставляя граждан задуматься об участии в налоговой амнистии. Ведь это пока единственный способ вывести из тени свои «левые» заработки, без огромного штрафа за уклонение от уплаты налогов.





Различия в тратах и заработках украинцев сейчас рассматривают чуть ли не под увеличительным стеклом, а всех подозрительных лиц приглашают на «разговор» в налоговую. У граждан требуют объяснений относительно источника потраченных средств, а также подробный отчет о получаемых доходах.

Интересно, что на крупных покупках, несовместимых с заработками, чаще всего попадаются совсем не чиновники, а обычные граждане. Этот факт легко подтвердить, проанализировав продажи машин сегмента премиум в течение 2020 года.

Стоит отметить, что несмотря на постоянный мониторинг расходов и доходов, полученные данные не выходят за стены налоговой. Как объяснил глава Государственной налоговой службы Украины Евгений Олейников, информация из деклараций украинцев защищена Налоговым кодексом. Поэтому, вопреки опасениям граждан, никоим образом не может попасть к правоохранительным органам.

В целом же контроль за расходами украинцев уже начинает приносить немалую пользу государству, побуждая граждан декларировать свои скрытые доходы и сбережения. Бюджет получает свою выгоду от уплаты единого взноса с декларации, а налогоплательщик избавляется от необходимости платить штраф за сокрытие доходов и объяснять источник их происхождения.

Сейчас все больше украинцев приходят к мысли, что налоговая амнистия скорее благо, чем зло. Декларирование в рамках амнистии дает возможность гражданам спокойно тратить свои деньги, ничего никому не объясняя. Ведь лучше один раз заплатить, и больше не содрогаться от телефонного звонка, и не отвечать на неприятные вопросы государственных служащих.