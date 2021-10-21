Дорогое отопление: владельцев некоторых квартир привяжут к европейской цене на газ

Жители новых многоквартирных домов с приближением отопительного сезона начали получать документы с тарифами на отопление. От владельца квартиры требуют подписать документ, а иначе он останется без тепла. Однако в предложенных договорах цены обычно значительно выше, чем актуальный тариф для населения. Кто ставит жильцам такие условия, и что делать, чтобы не остаться зимой без отопления?





Документы с завышенными тарифами распространяют председатели ОСМД, созданных самими застройщиками. Цена газа, которая учтена в предложенных тарифах на отопление, соответствует современной рыночной цене на энергоресурс, то есть 31 грн за «куб». Получается, что от людей требуют оплачивать коммунальную услугу по тарифу для предприятий, а не для населения.

Как отметил глава центра помощи ОСМД Сергей Ряполов, такая неприятность может случиться с жителями новых домов, которые формально еще не сданы в эксплуатацию. Дом по закону считается коммерческим, поэтому и тарифы для него выставляются как для юридического лица.

Однако самовольное создание застройщиками ОСМД, и тем более выдвижения ультиматумов жителям незаконно. Эксперт отмечает, что ОСМД можно создать только при условии оформления права собственности по крайней мере на половину квартир в доме. Не говоря уже о том, что для квартиры, где проживают люди, независимо от права собственности, тарифы должны быть такими, как для остального населения.

Кроме того председатель ОСМД является лишь формальным представителем жильцов дома. Он не имеет права принимать самостоятельные решения, и тем более заставлять жителей что-то подписывать против их воли. Все вопросы, как технического, так и финансового характера, рассматриваются на собрании жильцов. А инициативу председателя объединения вполне можно рассматривать как превышение полномочий.

Поэтому не спешите подписывать сомнительные документы с завышенными тарифами. Вполне возможно, что компания-застройщик с помощью такой хитрой схемы просто пытается заработать на неосведомленных гражданах.