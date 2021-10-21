Известный сотовый оператор перестанет работать по всей Украине, кроме одной области

Один из старейших украинских сотовых операторов «Интертелеком» уменьшит свою зону покрытия до одного региона. Такое решение руководству компании пришлось принять из-за материальных трудностей и неспособности конкурировать с такими телеком-гигантами, как «Киевстар», Vodafone и lifecell.





Отечественная компания с многолетней историей и сотнями тысяч абонентов, выходит из игры и больше не будет бороться за первенство с «большой тройкой» украинских мобильных операторов. Теперь зона покрытия «Интернациональных коммуникаций» будет охватывать всего одну область – Одесскую.

Решение касательно такого существенного уменьшения территории обслуживания было принято Национальной комиссией по регулированию связи и информатизации. 19 октября регулятор рассмотрел обращение руководства компании и одобрил предложенные им изменения.

Что касается выбора области обслуживания, то он был очевидным. Ведь компания основана именно в Одессе. К тому же здесь находится центральный офис оператора.

Стоит отметить, что «Интертелеком», вместе с «Киевстар», Vodafone и lifecell, активно готовилась к запуску 4G в Украине. Более того, она также должна была получить лицензию на пользование соответствующими радиочастотами.

Все четыре крупнейших украинских оператора осуществили рефарминг, то есть обменялись собственными частотами с целью создания более широких частотных полос для 4G. Однако на оплату лицензии, которая стоила более 100 млн грн, у «Интертелекома» не хватило денег.

НКРСИ решила лишний раз не вступать в конфликт с отечественной компанией и предоставила ей отсрочку на оплату лицензии. Меж тем представители «большой тройки» заплатили за свое право на пользование 4G-частотами сразу же и в полном объеме.

Напомним, что на пике своей популярности услугами оператора пользовалось более 1 млн украинцев. Многие клиенты хранили верность компании еще с момента ее выхода на рынок в 1998 году. Хотя свои услуги «Интертелеком» предоставлял в стандарте CDMA-800, который сейчас считается устаревшим.