Названы знаки зодиака, которые готовы простить своим избранникам практически все

Все женщины реагируют на измену любимого по-разному. Некоторые сразу же заканчивают отношения, сопровождая разрыв громким скандалом и слезами. Другие молча исчезают из жизни партнера, не проронив ни слова.





Но существует категория женщин, которые способны выдержать все. Они всегда пытаются понять свою вторую половинку, даже если с ними поступили нечестно. Кто-то назвал бы это унижением, однако прирожденные тихони не видят ничего плохого в своем поведении. Они ведь пытаются любой ценой сохранить свою любовь.

Астрологи заметили, что представительницы слабого пола, которые готовы простить измену, обычно оказываются Козерогами, Раками, или Стрельцами по зодиаку. Они очень покладистые и могут стерпеть абсолютно все ради будущих отношений.

Козерог

Козероги считают измену настоящим преступлением. Но когда такая ситуация случается с ними самими, реагируют совсем иначе. Прежде чем бросать любимого, представительница знака взвесит все «за» и «против», а возможно даже найдет определенную выгоду в своем положении. Она может попросить дорогой подарок взамен на прощение, и при каждом удобном случае упрекать партнера. Но отношения женщина-Козерог сохранит в любых условиях.

Рак

Представительницы этого знака – настоящие реалистки. Факт измены они принимают без лишних сантиментов, и могут спокойно продолжить свой путь, причем как с тем же партнером, так и без него. Но остаться в отношениях, где почувствовали боль измены, им позволит лишь искреннее раскаяние со стороны любимого.

Стрелец

Женщина этого знака очень остро реагирует на измену, когда видит ее со стороны. Однако безумная любовь может сильно изменить ее восприятие. Простить партнеру такой поступок ей нелегко, но отпустить его – еще труднее. Она будет бороться за желанный союз до конца, преодолевая препятствия на пути к своему личному счастью.