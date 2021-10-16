С первого декабря украинцам снова повысят пенсии

Уже с первого декабря 2021 пересчитают пенсии украинском. Денис Шмыгаль объяснил такие действия тем, что в стране повысили уровень минимальной заработной платы. Еще одной причиной является рост прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. А это значит, что пенсионерам также повысят выплаты.





Планируется в будущем доплатить по одной тысяче гривен тем пенсионерам, кто получает выплаты меньше 5000 грн.

Самые высокие пенсии сегодня получают жители столицы, а самые маленькие в Запорожской и Харьковской областях. Приведем немного статистики: следовательно сегодня самый распространенный размер пенсии 3000 гривен. Ее получают почти 40% всех пенсионеров. Менее 2000 получают 15% украинский. Поэтому декабрьское повышение ожидаемое и необходимое, тем более в период отопительного сезона.

Начиная с первого декабря минимальная пенсия вырастет с 2400 до 2600 грн (расчеты по формуле 40% от размера минимальной заработной платы). Но получат надбавку не все, а лишь те пенсионеры, которые достигли возраста 65 лет. Также обязательное условие для выплат — наличие стажа: для мужчин 35 лет, для женщин 30 лет. Все перерасчеты осуществят автоматически. Никуда обращаться не нужно.

Доплаты по возрасту тоже продолжат в 2022 году:

пенсионеры в возрасте 75-80 лет будут получать 400 гривен дополнительно;

300 гривен граждане в возрасте 70-75 лет

люди 80 и более лет дополнительно получать по 500 гривен.

Правительство заверило, что средства уже заложены в бюджет 2022 года.

Наибольшую доплату правительство назначило судьям, которые вышли на пенсию. С первого декабря они будут получать на 800 гривен больше (новые выплаты превысят 19 000 гривен). Также в 2022 году правительство планирует увеличить бюджет пенсионного фонда на 31 млрд гривен. С 2023 индексация будет проводиться ежегодно на постоянной основе.