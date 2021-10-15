Названы места, где в Украине пройдут первые рейды по задержанию нарушителей карантина

Национальная полиция вместе с представителями Госпродпотребслужбы намерены в ближайшее время возобновить практику проведения рейдов, чтобы контролировать соблюдение гражданами карантина. Проверки будут проводить в местах скопления людей, а именно в торгово-развлекательных центрах, заведениях общественного питания, а также на рынках. Такую информацию на днях обнародовала на своем официальном сайте Нацполиция.





Проверки в первую очередь коснутся «красной» и «оранжевой» карантинных зон. Ведь для таких регионов соблюдение социальной дистанции и масочного режима является жизненно важным.

«Нам нужно понять, насколько серьезно относятся к карантину ответственные лица. Речь идет о руководителях транспортных предприятий, отвечающих за перевозку украинцев, организаторов различных спортивных и культурных мероприятий. Именно эти лица несут административную, а порой даже уголовную ответственность за соблюдение на своих предприятиях противоэпидемических мер», – сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Кроме того чиновник напомнил, что уже через неделю в Украине начнут действовать новые правила безопасности во время проезда в транспорте межобластного сообщения. То есть с 21 октября полицейские будут проверять у водителей и пассажиров Covid-сертификаты с помощью считывателей QR-кода. Поэтому поехать автобусом или поездом даже в соседний город невакцинированный гражданин просто не сможет.

«Правительство прекрасно понимает, что бизнес в стране должен работать, поскольку предприниматели платят гражданам зарплату и пополняют госбюджет. Поэтому чиновники установили правила работы, придерживаясь которых предприниматели могут не закрывать свои заведения даже в «красной» зоне. Главным условием продолжения работы является подтверждение всеми работниками и клиентами своей эпидбезопасности», – отметил Клименко.

Свое мнение о запланированных рейдах высказал и главный санитарный врач страны Игорь Кузин. По его словам сейчас важнее всего проконтролировать соблюдение правил карантина жителями 16 областей, которые находятся в «оранжевой» зоне. Чтобы не допустить присвоения им красного маркера, стоит проверить уровень безопасности в учреждениях питания, торговых центрах и общественном транспорте, акцентируя внимание на наличии масок у посетителей.