Зарплаты украинцев ощутимо “уменьшатся” уже в следующем году

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду проект госбюджета на следующий год, который содержит неутешительные для украинцев расчеты. В частности новым бюджетом предусмотрено увеличение минимальной зарплаты всего лишь на 3% – с 6500 до 6700 грн. В то же время уровень цен изменится аж на 8%. То есть на новую заработную плату украинцы смогут купить еще меньше, чем сейчас.





Свое решение премьер-министр объясняет желанием приостановить инфляцию и не допустить дальнейшего ее роста. Однако с такими опасениями чиновника можно и поспорить. Ведь даже после двукратного увеличения минималки в 2017 году страна не упала в инфляционную яму. Напротив, подняв нижнюю границу зарплаты с 1600 до 3200 грн правительство получило улучшение целого ряда бюджетных показателей.

Изменения, которые стали результатом 100% повышение минималки в 2017 году, были следующими:

на 38% увеличились суммы поступлений в местные бюджеты;

на 23% – в госбюджет;

на 0,5% увеличился ВВП;

на 51 млрд грн выросли поступления в Пенсионный фонд;

все расходы на увеличение минималки бюджетникам были компенсированы.

На самом деле уменьшение реальных зарплат является прямым следствием энергетического кризиса. Газ дорожает чуть ли не ежедневно. За последние несколько месяцев его стоимость выросла более чем втрое. Промышленникам приходится как-то компенсировать затраты на энергоресурс, поэтому они повышают цены на свои товары и услуги, закладывая в них новую стоимость «голубого топлива».

На повышение общего уровня цен большинство европейских стран реагирует не снижением, а наоборот – повышением реальной зарплаты своим гражданам. Но Денис Шмыгаль такуюстратегию считает неэффективной. Он объясняет, что высокая покупательная способность граждан будет увеличивать спрос, тем самым поднимая цены и стимулируя инфляцию. Поэтому более чем на 200-гривневое повышение минималки украинцам в 2022 году рассчитывать точно не стоит.