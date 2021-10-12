В Украине ходят 50 копеек, за которые легко можно получить 10 000 гривен

Украинские нумизматы давно охотятся за редкими монетами. Не каждый украинец знает, что некоторые копейки могут стоить 5, 10 и даже 25 тысяч гривен. История одессита Дениса Панкова поразила многих пользователей соцести Фейсбук.





Дело в том, что мужчина несколько месяцев носил в бумажнике монету номиналом 50 копеек 1992 года. Он не знал, что ее стоимость на аукционе равна 10 тысяч гривен. Поэтому не спешите избавиться от мелких денег, возможно, они принесут вам намного больше, чем сдачу в магазине.

Мужчина рассказал, что таких экземпляров всего несколько на всю страну официально известных. Это очень редкая монета со штампом 2.1 Б. Ее характерные черты следующие:

на лицевой стороне копейки (на аверсе) на первой кисти 5 ягод, на третий только 4;

коллекционная монета отличается толщиной герба;

на реверсе имеют другой вид колосья и листья.

Детальное описание можно найти в интернете. На первый взгляд, отличить ценную находку от обычных денег невозможно. Надо действительно уметь разбираться в нумизматике, интересоваться историей Нацбанка Украины.

Среди нумизматов копейка называется “англичанка”. Такое название было получено благодаря английской штамповке, которой её чеканили. Существует теория, что ошибку совершили дизайнеры в начале рисования эскизов. Поэтому щит получился выпуклый, а не наоборот, как на обычных.

Мужчина случайно наткнулся на статью о редких украинских деньгах, и вспомнил, что у него была необычная копейка. Когда же узнал ее реальную стоимость, был очень шокирован.

Владелец не спешит продавать свое сокровище на аукционе. В будущем стоимость только возрастет и можно будет выручить в два и даже в три раза больше.