Владельцев земли за пределами городов заставят платить новый налог

Начиная с 2023 года землевладельцы и арендаторы расположенных вне города участков будут платить еще один налог. Речь о минимальном налоговом обязательстве, или МНО. Он представляет собой сумму, которую пользователь земли должен уплатить, даже если не использует участок в хозяйственных целях.





Не поможет избежать МНО и факт уплаты других налогов, связанных с обработкой земли и реализацией сельхозпродукции. Однако если сумма налогов будет равна или превысит начисленный МНО, землепользователю не придется больше ничего доплачивать государству. Если же налог на доход по реализации продукции, НДФЛ и военный сбор в сумме не дотянут до ставки МНО, землевладельцу придется компенсировать налоговикам разницу.

Инициаторы изменений в налоговом законодательстве объясняют: введение МНО поможет справиться с проблемой незаконной землеобработки, которая сейчас приобрела действительно катастрофические масштабы. На сегодняшний день 20% земли сельскохозяйственного назначения обрабатывают нелегально, недоплачивая в городские бюджеты около 10 миллиардов гривен.

Точную сумму МНО планируют рассчитывать, опираясь на нормативную денежную оценку гектара земли. Учтут также размер участка и срок, в течение которого его используют.

Важно отметить, что в случае нахождения земельного участка под арендой, минимальное налоговое обязательство на него платит именно арендатор, а не законный владелец.

МНО будут уплачивать после окончания отчетного периода, то есть фактически за прошлый год. Впервые новый налог граждане Украины заплатят в 2023 году. В течение первых двух лет после внедрения МНО, налоговая ставка будет установлена на уровне 4% от стоимости земли (ее нормативной оценки). В дальнейшем сумма возрастет до 5%.

Учитывая среднюю стоимость гектара украинской земли, которая равна 28 тыс. грн, МНО будет составлять 1400 грн. А в регионах с более дорогой землей и налоговая ставка, соответственно, будет еще больше.