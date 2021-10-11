Грядет повышение пенсий: на сколько вырастут выплаты в Украине

Начало зимы принесет украинцам повышении пенсии на 80 грн, до 1934 грн. Максимальная пенсия вырастет на 800 грн, до 19340 грн.





Об изменения стало известно с бюджета ПФ. Прибавка пенсии станет возможной за счет увеличения прожиточного минимума. Закон говорит, что пенсия не может быть ниже за прожиточный минимум для нетрудоспособных. А с 1 декабря это будет 1934 грн.

В то же время сумма максимальной пенсии не может превышать 10 минимальных. То есть сначала зимы она составит 19340, что на 800 грн больше чем сейчас. На такую пенсионную выплату могут рассчитывать лица с большой белой зарплатой и огромным стажем.

Перерасчет гарантированных выплат

Отдельно перерасчет планируется для лиц, выполнивших требования по стажу. То есть 30 и 35 лет для женщин и мужчин соответственно. К тому же право на такие выплаты есть только у тех, кто достиг 65 лет. Им дополнительно будут доплачивать по 200 грн.

Закон говорит, что такая категория населения может получить 40% от минимальной зарплаты. Учитывая, что с 1 декабря она вырастет до 6,5 тыс. грн, то пенсия увеличится до 2,6 тыс. грн.

Кто может получить особенную пенсию

Отдельно отметим категорию населения, на которую не распространяется закон об ограничении пенсии десятью минимальными. Речь идет о судьях. Они добились того, что по выходу на пенсию получают 80% от своей зарплаты. То есть среднестатистическая пенсия судья составляет 80 тыс. грн.