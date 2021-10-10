Киевстар, Vodafone и lifecell обязаны гарантировать быстрый интернет: иначе можно жаловаться

На днях в Украине в конце концов установили давно обещанные эталонные показатели качества сотового интернета. Новые стандарты уже утвердили в Государственной службе специальной связи и защиты информации.





Теперь скорость загрузки любых файлов из сети должна составлять не менее 2 Мбит в секунду, а отправки – соответственно 0,5 Мбит. Такую информацию обнародовал на своей странице в Facebook глава Минцифры Михаил Федоров.

«С целью развития 4G-сети мы установили новые стандарты качества мобильного интернета. Благодаря такому решению люди больше не будут попадать в ситуации, когда приходится «ловить» Интернет», – отметил министр.

По словам Михаила Федорова, ранее населенный пункт считали покрытым, когда интернет и связь были доступны только на 65% его территории. А все потому, что каждый оператор имел свое понятие о качестве связи.

Решение об установке минимального уровня скорости сотового интернета, по мнению министра, повлечет за собой потребность в инвестициях. В частности, дополнительные средства понадобятся на строительство базовых станций, за счет которых можно будет улучшить качество покрытия.

«Уже вскоре каждый пользователь, даже если он находится на окраине города, сможет рассчитывать на качественный интернет», – подчеркнул Федоров.

Меж тем определение эталонных показателей смотивирует ведущих операторов Украины развивать собственные сети и повышать качество сервиса. Также новые правила существенно увеличат конкуренцию между участниками рынка, в частности тремя лидерами – Киевстар, Vodafone и lifecell. Не говоря уже о том, что операторы, которые не смогут соответствовать новым требованиям властей, скорее всего окажутся «за бортом» этого бизнеса.

Напомним, что «большая тройка» телеком-операторов рассчитывает к 2022 году получить доступ к нескольким дополнительных радиочастотам. При таких условиях украинские лидеры связи смогут улучшить покрытие 4G в крупных городах и областных центрах, где сконцентрировано большое количество мобильных устройств.