В Украине появились фейковые налоговики: звонят и требуют денег

Изобретательность современных мошенников не знает границ. Чего только они не придумают, чтобы нажиться на доверчивых людях. В частности, недавно в столице были зафиксированы случаи телефонного мошенничества, которые по своей дерзости поразили даже опытных правоохранителей.





Злоумышленники звонили гражданам, выдавая себя за работников налоговой и требовали у них определенную сумму денег. Информацию о ряде наглых попыток обмануть налогоплательщиков обнародовала пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Для своих афер злоумышленники использовали разные номера телефонов. Карточек и банковских счетов, на которые мнимые налоговики просили перечислить средства, также было немало. Тем не менее большое количество пострадавших засвидетельствовало, что звонили с номера 095-309-30-78.

В налоговой сообщили, к обзвону граждан они не имеют никакого отношения. Руководство налоговой службы советует украинцам не поддаваться на такие провокации и сразу же обращаться в полицию.

Телефонное мошенничество в Украине за последний год приобрело катастрофические масштабы. Мощный толчок для распространения такого вида преступности дала пандемия Covid-19. Граждане почти все время проводили дома, решая большинство своих дел в режиме онлайн. К тому же психологическое давление вследствие внедрения карантина и постоянного роста количества больных, сделало людей более легковерными.

Создать бизнес на наивности украинцев для злоумышленников не такая уж сложная задача. Для этого им нужно лишь иметь «подвешенный язык» и базовые знания по психологии. Наиболее умелые мошенники с помощью простых психологических приемов способны убедить свою жертву практически в чем угодно. Так что уговорить собеседника перечислить определенную сумму средств на указанный счет им тоже удается довольно легко.

Единственный способ защитить себя – не верить на слово тому, что вам рассказывает неизвестный собеседник. Проверяйте всю информацию, полученную по телефону, и ни в коем случае не перечисляйте деньги на неизвестные счета, какие бы аргументы ни приводил абонент.