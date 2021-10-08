Украинцам придется затянуть пояса: цена на газ в некоторых городах поднимется на 50%

Стоимость газа в Европе неустанно растет уже несколько месяцев подряд. Недостаточное количество топлива в подземных хранилищах и ограничения Россией объема поставок привели к катастрофической ситуации на энергорынке. Даже 15-процентное увеличение объема поставок в Европу, которое недавно анонсировал путин, вряд позволит стабилизировать цены.





По мнению главы Союза потребителей комуслуг Олега Попенко, незначительное пополнение запасов газа в Европе хоть и не снизит цену до прошлогодней, и по крайней мере удовлетворит спрос на сырье. Но все же эксперт ожидает более приемлемой стоимости ресурса уже в ближайшие месяцы.

«Я считаю, что цена газа в отопительный сезон будет колебаться в пределах 500-700 долларов за тысячу кубов», – прогнозирует эксперт.

Стоит все же отметить, что в последние месяцы стоимость «голубого топлива» только лишь возрастала, устанавливая все новые и новые рекорды. В конце сентября цена энергоресурса пересекла границу в $1000 за тысячу кубов. А 6 октября достигла невиданной ранее стоимости $1924. Хотя уже через сутки ценник упал ниже $1000, после чего снова вернулся к средненедельному значению $1200 за 1 тыс. куб м.

Такие «карусели» на оптовом рынке газа заставляют украинцев с тревогой ожидать начала отопительного сезона. Действительно, перспективы вырисовываются не самые лучшие. Сейчас эксперты в области коммунальных услуг прогнозируют повышение цен на 40-50%. И виноваты здесь не только оптовые цены на газ, но и тариф, который «Нафтогаз» предложит отечественным теплокоммунэнерго.

Напомним, что НАК «Нафтогаз» подписал меморандум с Кабмином и органами местной власти о фиксации тарифов на отопительный сезон 2021/2022. Поставщик гарантировал теплокоммунэнерго цену на газ на уровне 7420 грн за тысячу кубов. Однако если тепловики повысят тарифы для населения, или не смогут рассчитаться за полученный ресурс, «Нафтогаз» вправе расторгнуть соглашение.