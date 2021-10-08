Украинцы находят в кошельках гривны, которые стоят тысячи долларов

В Украине 1-гривневую монету продали с аукциона аж за 47 тысяч грн. За возможность добавить в свою коллекцию ценный экземпляр соревновались несколько десятков покупателей. Хотя единственной особенностью этого денежного знака является год его выпуска.





Стоимостная монета номиналом 1 гривна была выпущена в обращение в 1992 году. Именно эта характеристика денежного знака и стала причиной такой высокой цены. Ведь гривневые монеты 1992 года чеканки встречаются крайне редко. Гораздо чаще можно встретить гривны, изготовленные в 2002, 2003, 1995 и 1996 годах. Поэтому данный экземпляр – настоящий эксклюзив.

По данным онлайн-аукциона Violity, 1-гривневую памятную монету золотистого цвета, изготовленную в 1992 году можно оценить примерно в 30 тыс. грн. Но в процессе торгов стоимость ее может взлететь даже до 50 тыс. грн, а это почти 2 тыс. долларов. Более того, монета такого образца считается самой ценной из всех денежных знаков, которые сейчас находятся в обращении.

Эксклюзивность монеты номиналом 1 гривна 1992 года на самом деле довольно легко объяснить. Ведь в то время ее еще не планировали запускать в массовое обращение, выпустив ограниченным тиражом. Массовое изготовление денежных знаков данного образца началось значительно позже. Поэтому любой нумизмат будет в восторге от такой редкой находки, и точно не пожалеет на нее денег.

Владелец «сокровища» национальной валюты даже не подозревал о реальной стоимости своего лота. Поэтому очень удивился, что за монету соревнуется аж 34 покупателя. А когда ставки превысили 30 тыс. грн, мужчина был просто шокирован.

Но самое удивительное, что такая находка может встретиться каждому украинцу самым необычным образом. В частности эксклюзивную монету можно получить со сдачей в магазине, маршрутке, или даже найти в собственном доме. Так что самое время заглянуть в свой кошелек. А вдруг там найдется монета, которая радикально изменит ваше материальное положение.