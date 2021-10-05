Названы знаки зодиака, которые, скорее всего, будут вам изменять

Верность смело можно назвать важнейшим условием, без которого счастье в отношениях просто невозможно. Но далеко не каждой женщине под силу быть преданной одному партнеру и не искать приключений на стороне.





Астрологи считают, что особенно внимательными мужчинам следует быть с представительницами пяти наиболее изменчивых знаков зодиака. Даже после замужества эти женщины не прекратят сравнивать вас с другими, постоянно поглядывая налево.

Рыбы

Рожденные под этим созвездием склонны идеализировать мужчин. Поэтому заметив интересного представителя противоположного пола не упускают возможности с ним пофлиртовать. Однако партнеру редко удается разоблачить Рыб, ведь они искусно скрывают свои адюльтеры и всегда имеют надежное алиби.

Лев

Женщины этого огненного знака обожают внимание окружающих, а особенно мужчин. В измене они не видят ничего криминального, ведь это просто очередная возможность почувствовать восторг по отношению к своей персоне. Женщины-Львы никогда не признаются в своих романах. Более того, они считают, что сделали все правильно и совсем не провинились перед партнером.

Телец

Тельцы любят семейный уют, поэтому мечтают построить крепкую семью с любимым. Но когда понимают, что чувства остыли, могут легко уйти. Ведь отношения себя исчерпали, так почему бы не начать все с начала с новым возлюбленным.

Овен

Овны могут и будут изменять, если имеющиеся отношения не удовлетворяют всех их потребностей. С кандидатами в любовники у этих женщин обычно нет никаких проблем. Яркие и привлекательные, они сведут с ума любого, кто вызовет у них неподдельный интерес.

Стрелец

Непоседливые женщины, родившиеся под этим созвездием, просто ненавидят рутину. Когда им становится скучно, они ищут утешения на стороне. А поскольку одним из увлечений Стрельцов являются путешествия, они часто находят себе любовников в других городах и странах.