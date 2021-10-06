17 гривен за куб: новая цена на газ для некоторых украинцев

Ведущий поставщик «голубого топлива» компания «Нафтогаз Украины» существенно повысила цены для потребителей. С октября украинцы будут оплачивать газ по тарифу почти 17 грн за 1 куб. м, что на 30% больше, чем в сентябре.





Стоит отметить, что такой высокой цена ресурса будет только для так называемых вынужденных клиентов «Нафтогаза». Речь идет о гражданах, которые по тем или иным причинам потеряли своего поставщика и были переведены на обслуживание к поставщику последней надежды (ППН). А в Украине таким поставщиком является именно компания «Нафтогаз».

Информацию о новом тарифе газопоставщик уже обнародовал на своем официальном сайте. К сентябрьской стоимости «голубого топлива» «Нафтогаз» добавил аж 4,56 гривны. Теперь цена за 1 куб. м топлива составляет 16,56 грн, то есть выросла почти на треть. Если же сравнивать новую цену с условиями годового фиксированного тарифа компании, они отличаются более чем в два раза.

Однако у украинцев, оставшихся без поставщика, просто нет выбора. Они вынуждены платить за газ такую высокую цену, пока не найдут себе другого поставщика и не подпишут с ним договор. В любом случае ППН может обеспечивать их газом только в течение 60 дней, а дальше вправе отключить поставки ресурса. Таковы официальные условия обслуживания у поставщика последней надежды.

Но есть способ получать газ от «Нафтогаза» по значительно меньшей цене. Для этого нужно лишь перейти из статуса вынужденного пользователя в статус полноправного клиента.

Подписывая договор с «Нафтогазом» и выбирая годовой фиксированный тариф, вы получаете газ всего за 7,96 грн за «куб», то есть в два раза дешевле. Такая цена гарантированно сохраняется за клиентом в течение года, несмотря на колебания рынка. А это довольно приятная новость, особенно накануне отопительного сезона.