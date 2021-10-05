На Украину надвигается холодный фронт

В Украине ожидают ухудшения погодных условий. Об этом уже сообщили синоптики. После столкновения двух антициклонов ситуация с погодой не улучшится. Эксперты прогнозируют резкое похолодание, дожди и грозы на всей территории страны. Причиной этому является холодный атмосферный фронт. Поэтому не успеют украинцы насладиться бабьим летом, как наступит время ливней и заморозков.





В Харьковской, Полтавской и Киевской областях будет + 10 … + 15 в течение всей недели. Но ощущаться это будет значительно холоднее. Небо основном ясное, дни солнечные. Азовское и Черное моря будут штормить. Восточный ветер не даст покоя жителям прибрежных районов. На западе страны погодные условия также неблагоприятны. Именно здесь самая высокая вероятность длительных ливней.

Синоптическая ситуация в октябре будет разворачиваться следующим образом. Уже в следующие выходные на территорию страны зайдет фронт и принесет настоящие хлопоты населению. Температура воздуха будет колебаться в пределах +11 … + 18 градусов тепла. Уже с 8 октября станет существенно прохладнее. Днем температура не будет превышать +13 градусов в южных регионах. На севере и западе на столбиках термометра будет не более +7.

В гидрометеорологическом центре предупредили о заморозках до -5 С. Начиная с 4-го октября ожидаются первые заморозки на поверхности почвы. Середина месяца будет неоднозначной: тепло днем и очень холодно ночью. Придут первые туманы, вблизи морей возможны штормовые предупреждения.

Вообще осень будет холодной и богатой на осадки. Народные синоптики прогнозируют раннюю зиму в этом году. Хотя больших катаклизмов не предвидится, эксперты советуют утепляться и готовиться к отопительному сезону. Именно такая погода способствует распространению сезонных простуд и обострению хронических болезней.

Радует тот факт, что солнечная погода не принесет неприятностей. В ближайшее время магнитных бурь и других бедствий из космоса не ожидается.