Украинцев ждут перебои с посылками: государство ввело дополнительные правила, которые почтовые службы выполнить не могут

С 1 октября в Украине вступают в силу новые правила оформления товарно-транспортных накладных. Теперь в каждой ТТН отправитель должен указывать транспортное средство, которое будет перевозить посылку, а также отмечать его точные габариты – длину, ширину, вес вместе с грузом и массу брутто. Такие нововведения значительно усложнят процесс пересылки товаров и потребуют дополнительных материальных затрат от компаний-перевозчиков.





Ведущие почтовые операторы и транспортные компании Украины бьют тревогу, ведь изменение порядка оформления ТТН существенно осложнит их предпринимательскую деятельность. Заполнение ТТН является процессом автоматизированным, его выполняют стандартные программы, в которых не предусмотрена возможность внесения данных о параметрах транспорта. Для того, чтобы выполнить новые требования, накладные придется заполнять вручную. То есть весь процесс пересылки груза будет занимать в разы больше времени, чем раньше.

Соответственно возрастет и себестоимость отправки. Для того, чтобы оформлять накладные согласно новым предписаниям правительства, участникам рынка грузовых перевозок придется тратить не менее 1 миллиарда гривен ежегодно. В эту сумму будет входить подстройка стандартных программ под новые требования, а также зарплата сотрудникам, которые будут заниматься заполнением товарно-транспортных накладных.

Кроме дополнительных финансовых затрат, во всей этой истории с накладными существует еще одна проблема. Получить точные данные об автомобиле, перевозящем груз, не так уж и просто. Часть параметров указана в свидетельстве о регистрации транспортного средства. Но о его ширине или длине там речи не идет. К тому же точно определить вес автомобиля с грузом тоже не всегда возможно.

Какое наказание грозит транспортным компаниям и почтовым операторам за несоответствие в накладных пока неизвестно. Но уже в октябре перевозчиков начнут штрафовать за превышение веса ТС. WIM-системы будут взвешивать грузовики прямо во время движения, а за сверхвес перевозчикам «светят» штрафы в размере от 8,5 до 51 тысячи гривен.