Фірмовий стиль для дрібного та середнього бізнесу: для чого він потрібен

Що таке фірмовий або корпоративний стиль? Це візуальне представлення компанії. Фірмовий стиль (або айдентика) дозволяє ефективно презентувати продукцію, виділитися серед конкурентів, врізатися в пам’ять клієнтів. Якщо у компанії немає фірмового стилю, який добре запам’ятовується, це викликає у клієнта відчуття відсутності бренду як такого.





Кому потрібен корпоративний стиль і для чого

Розробка корпоративного стилю потрібна будь-якій компанії, яка прагне закріпитися у свідомості споживача. Його наявність моментально підвищує лояльність та рівень довіри до бренду. Айдентика – це один з найефективніших способів отримати постійних клієнтів.

Людина мислить стереотипами, тому їй набагато легше отримувати послуги та купувати продукти у бренду, з яким він знайомий. Корпоративний стиль – це більше, ніж логотип. Це цілісний образ, який закріплюється у свідомості споживача. В результаті йому психологічно простіше зважитися на покупку або скористатися послугами. Без фірмової ідентифікації не варто розраховувати на довготривалий успіх в будь-якій сфері. Фірмовий стиль має величезний вплив на рекламну комунікацію – споживача швидше зачепить реклама з уже знайомим оформленням, ніж невідомий банер.

Що належить до фірмового стилю

Елементи, що входять в фірмовий стиль, практично безмежні. Серед них: шрифт, оформлення приміщень, особливості рекламних буклетів, візитки, меню ресторану, сайт, бланк, канцелярія та поліграфія, сувеніри, логотип і правила його розташування, бейджики для співробітників, фірмові папки, упаковка товарів, оформлення цінників, корпоративна форма співробітників.

Список вийшов досить великий, і це далеко не всі брендові атрибути, які можна створити. Але що ж є центральним елементом фірмового стилю? Без чого не обходиться жодна айдентика? Насправді ключових елементів кілька:

Кольорова гамма. Споживач швидко зчитує кольори. Якщо випадковій людині дати палітри з відтінками відомих, впізнаваних фірм, він з великою ймовірністю вгадає компанію.

Логотип. Зазвичай логотип базується на його кольоровій гамі. Чим простіше зробити логотип, тим краще – складні малюнки з безліччю деталей погано запам’ятовуються.

Шрифт. Накреслення літер зчитується не так легко, як колір і логотип, але теж впливає на впізнаваність бренду. В ідеалі варто розробити власний шрифт, але можна вибрати з тих, що вже існують та знаходяться у відкритому доступі.

Корпоративний стиль – не тільки логотип. Це цілісний образ компанії, який передає її характерні риси. Замовити його розробку можно у спеціалістів Rubika, які впевнені, що важливість фірмового стилю важко переоцінити. Результатом готової роботи можна буде користуватися тривалий час.