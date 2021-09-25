Какие изменения ждут украинцев в календаре государственных праздников 2021-2022 гг

Правительство Украины предложило ввести изменения в календарь праздников. Некоторые праздничные даты, как всегда, предлагают отменить. Конечно поступают предложения и о вводе новых. В Верховной Раде рассматривают вопрос аннуляции 8 Марта и 1 Мая. В ближайшем будущем эти даты могут перестать отмечать на государственном уровне.





Есть и приятные новости для граждан: в 2022 году с 5 по 8 марта они будут на отдыхе, также длительные выходные ожидают с 25-го по 28 июня.

Президент Владимир Зеленский подписал приказ о праздновании Дня государственности Украины. Его планируют отмечать 28 июня (в день Крещения Руси). Если правительство поддержит этот законопроект, то у украинцев будет на один выходной больше.

Сегодня в Украине на государственном уровне отмечают 11 праздников. Недавно в Верховной Раде обсуждали новый проект «О праздниках, памятных датах и ​​днях скорби». В календаре эти даты являются выходными. Уже в ближайшее время произойдут коррективы. Так, например, среди предложенных изменений является «отмена выходного дня, если праздничный приходится на субботу или воскресенье».

Исключительными станут следующие даты: Новый год, Рождество (7 января и 25 декабря), Пасха и Троица. Поскольку два последних праздника всегда отмечают в воскресенье, то понедельник остается нерабочим. Также выходные будни сохраняются в дни Конституции, Независимости, Защитника Украины и 9 мая.