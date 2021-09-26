В Украине ходят уникальные доллары, которые стоят в десятки раз больше номинала

В Украине на популярном интернет-ресурсе пользователь продает 100-долларовую купюру по цене, которая значительно превышает ее номинал. Так в чем же секрет денежного знака, оцененного владельцем аж в 40 тысяч гривен?





В объявлении, размещенном на украинском сайте OLX отмечается, что купюра номиналом в 100 долларов имеет уникальный номер, а именно – LF 60000004 A. Именно этой особенностью продавец и обосновывает высокую цену денежной единицы.

Меж тем пользователь также отмечает, что состояние банкноты идеальное и она никогда не была в обращении (дословно: «ABOUT UNCIRCLATED»). При этом на фото денежного знака четко видно чернильное пятно. А с таким недостатком, как известно, обменять купюру в банке почти невозможно.

Банкноты с необычными порядковыми номерами и правда считаются ценными. Однако, чтобы продать денежный знак хоть немного дороже его номинальной стоимости, он должен выглядеть как новый.

«Если банкнота анциркулейтед, то есть никогда не использовалась, не имеет смятых уголков, или видимых потертостей, то ее действительно можно продать за хорошую цену. Определить стоимость такого денежного знака сложно, поэтому лучше продавать его с аукциона, где «товар» смогут оценить эксперты и коллекционеры», – рассказывает Виталий Ткач, автор специализированного интернет-портала для нумизматов.

Стоит отметить, что продажа редких купюр и монет в Украине сейчас приобрела просто сумасшедшую популярность. Особенно ценятся на аукционах денежные знаки из ограниченных серий, а также монеты с браком чеканки. Порой за такой уникальный экземпляр можно получить даже больше, чем $1000.

Наткнуться на ценную монету украинцы могут где угодно. К примеру недавно одному из клиентов супермаркета АТБ дали вместе со сдачей монету номиналом 1 гривна, отчеканенную в 1995 году. Мужчина выставил копейку на аукцион и продал за 1000 грн.