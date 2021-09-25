Масштабный эксперимент помог выявить слабые стороны популярных украинских сайтов

На 100% доверять никому нельзя. Именно к таким выводам пришли эксперты в ходе проверки 20 украинских сайтов на уровень безопасности для пользователей.





В ходе исследования было проверено 20 украинских IT компаний и их сайты, чтобы определить, насколько они безопасны для пользователей интернета. Максимально можно было получить 100 баллов (в случае, если вебсайт на 100% удобен и безопасен, имеет самый высокий индекс защиты персональных данных).

Индекс разработала организация “Интерньюз Украина”. Результаты оказались мало утешительными. Только Olx.ua и Ukr.net стали лидерами, первый сайт получил 77,5%, а второй 70%, к сожалению 100% не удалось набрать ни одной компании. Так по результатам 12 из 20 частных организаций получили более 50% баллов, то есть уровень их корпоративной политики оценивается, как “средний” или “выше среднего”. В рейтинге “середнячков” оказались: NovaPoshta.ua, Allo.ua, Comfy.ua и другие. К компаниям с уровнем безопасности “ниже среднего” попали сайты Eldorado.ua, Makeup.com.ua, Silpo.ua, Lanet.ua.

Исследование помогло выявить грубые нарушения в работе большинства компаний. Были обнаружены недочеты в разных сферах: от требований национального законодательства к удобству пользования сайтом и инклюзивности.

Например, стало известно, что Vodafone, Silpo, Lanet и Triolan не выполняют одно из главных законодательных требований, а именно “Разрешение на обработку персональных данных пользователей”. Также на многих сайтах пользователи не имеют возможность удалять сохраненную личную информацию.