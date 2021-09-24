В Украине прекратил существование крупный банк: известна судьба вкладчиков

Процедура ликвидации банка «Финансовая инициатива» официально завершилась. Об этом на днях объявил Фонд гарантирования вкладов физических лиц, на которого возлагалось обязательство вернуть вкладчикам финучреждения их средства.





Сейчас на официальном сайте Фонда указано, что возвращение гарантированной суммы клиентам ныне не существующего финансового учреждения завершено. Сумма, которую вернули клиентам банка, составляет более 3,7 миллиарда гривен, то есть 96,3% от гарантированного объема.

«Фонд гарантирования вкладов прекращает процедуру возврата гарантированных средств по вкладам в момент утверждения ликвидационного баланса финучреждения. Со дня утверждения ликвидационного баланса процедуру ликвидации банка можно считать полностью завершенной», – сообщает государственная организация.

В то же время погашенными считаются и требования кредиторов к обанкротившемуся банку. Хотя известно, что они были недовольны результатами процедуры ликвидации и продажи банковских активов на момент закрытия «Финансовой инициативы».

В свою очередь был закрыт и накопительный счет финансового учреждения.

Ликвидация банка «Финансовая инициатива» началась еще в мае 2019 года. Однако Национальный банк Украины признал отечественное финансовое учреждение неплатежеспособным гораздо раньше, а именно в июне 2015 года. По официальным данным все акции ликвидируемого банка принадлежали организации «Инвест-Сервис», которой руководит известный украинский бизнесмен Олег Бахматюк.

Напомним, что в августе текущего года началась процедура ликвидации еще одного крупного украинского банка «Земельный капитал», принадлежащего бывшему министру угольной промышленности Виктору Тополову. Его Нацбанк также признал неплатежеспособным. Сейчас Фонд гарантирования вкладов как раз начал выплачивать обещанные средства клиентам финучреждения.

Людям пообещали вернуть все депозиты, сумма которых не превышает 200 тысяч гривен, то есть максимальной суммы гарантирования. Средства выплачивают в филиалах банков-агентов Фонда.

В целом же неплатежеспособные украинские банки на данный момент передали в Фонд гарантирования вкладов требования своих кредиторов на общую сумму 1,12 миллиарда гривен.