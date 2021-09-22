Оплата за газ для украинцев может быть в разы меньше. Что нужно делать

Теперь в украинцев есть возможность значительно снизить свои расходы на газ без монитора тарифов. Стоит только выбрать поставщика с выгодным тарифным планом и удостовериться в его использовании.





Как сообщает Государственное агентство в вопросах энергоэффективности, установка более энергоэффективных приборов, также может помочь сэкономить.

Чтобы снизить расходы на газ, нужно:

просмотреть тариф вашего поставщика и, если цена превышает 8 грн за куб, следует рассмотреть вариант дешевле;

в доме сделать полное утепление: дверей, окон, всего здания в целом. Можно вызвать энергоаудитора, чтобы понять, из-за чего тепло теряется быстрее;

заменить посуду, чтобы тратилось меньше газа для приготовления еды;

желательно установить газовые колонки, чтобы следить за экономией энергии.

Совет от GSMinfo: «Помощником в экономии будет замена на новейший и более альтернативный источник голубого топлива. Как пример, сюда можно отнести замену котла с помощью программы государственного кредитования, с установкой ветрогенератора».

Стало известно, что украинцев могут переводить на другого поставщика без их ведома. Ведь многие поставщики предлагают газ ценой до 8 грн, когда другие ставят больше 12 грн за кубометр.