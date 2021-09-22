Купил 600 биткоинов 10 лет назад и забыл: везунчик проснулся сказочно богатым

В далёком 2012 году, когда другие скептически и с недоверием относились к криптовалюте, некий человек приобрел монеты стоимостью 8100 долларов. На счету у владельца биткоин-кошелька хранилось более 616 биткоинов.





С того момента, прошло почти 10 лет. За это время стоимость каждой монеты увеличилась на 358 655%. В итоге анонимный владелец сумел увеличить свой доход в десятки миллионов долларов.

И это не удивительно! Ведь сейчас курс криптовалюты составляет от 45 до 47 тыс. долларов, а в момент покупки – 13,13 долларов.

За счёт того, что стоимость монет спустя десять лет резко взлетела, владелец кошелька сумел заработать почти 28 миллионов долларов, при этом, не прилагая совершенно никаких усилий.

Как оказывается такие случаи уже встречались.

В 2020 году объявился владелец биткоин-кошелька. Он пополнял его криптовалютой ещё в 2009 году.

А в 2021 появился владелец биткоинов, которые приобрел еще в 2010 году.

Что такое криптовалюта?

Криптовалюта – это цифровой вид валюты, который создают и передают с помощью криптографических методов.

Что такое биткоин?

Биткоин – это ведущая криптовалюта, цифровые деньги, которые работают без регулятора.