Платите или идите к терминалу: Ощадбанк отказывает в обслуживании клиентам

Произвол в финансовых учреждениях Украины к сожалению уже давно стал нормой. Однако в последние месяцы больше всего жалоб от клиентов получал все же ПриватБанк. Некачественное обслуживание, самовольная блокировка карточек и закрытие счетов – Официальный сайт Минфина чуть ли не ежедневно пополнялся гневными комментариями относительно сервиса в государственном банке.





Но на этой неделе героем банковской хроники стало другое государственное финучреждение, а именно Ощадбанк. Одна из клиенток банка попала в крайне неприятную ситуацию. Женщина обратилась к кассирше с просьбой принять оплату за полученный загранпаспорт. Однако сотрудница банка отказалась обслужить клиентку из-за неоплаченной страховки.

Свое возмущение украинка высказала на одном из государственных профильных сайтов, особенно акцентируя внимание на том, что без оплаченной страховки в банке вообще отказываются проводить любые операции.

«Сегодня пришла в банк, чтобы заплатить за загранпаспорт. А кассирша мне говорит: «заплатите за страховку, или идите к терминалу». Несколько недель назад произошло то же самое: пришла оплатить штраф, а мне отказали. Кажется Ощад просто пользуется ситуацией, потому что больше банков поблизости нет», – отметила возмущенная клиентка.

В ответ на такое заявление пресс-служба государственного банка заверила женщину, что страхование не является обязательным. Администрация Ощада извинилась перед клиенткой, обещая поговорить со своей сотрудницей, и поблагодарила за своевременный сигнал о нарушении. Несмотря на то, что конфликт был решен мирно, репутация государственного банка все таки получила непоправимый ущерб.

Напомним, что на прошлой неделе Ощадбанк тоже не сходил с первых полос. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал финансовое учреждение на кругленькую сумму – 13,8 миллиона гривен. Оказывается Ощадбанк без разрешения приобрел целый комплекс зданий «Рыбный ярмарок», а также сооружения для производства и хранения пищевых продуктов для ООО «Логистик-центр» Скандинавия».