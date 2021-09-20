Более 100 евро в месяц: известны цифры в платежках на отопление

На фоне сумасшедшего роста стоимости газа, платежки украинцев за отопление также существенно потяжелеют. В среднем кубометр голубого топлива обойдется нам в 9,5, а то и целых 10 грн, с учетом стоимости доставки ресурса. Таким образом за тепло украинцы в среднем будут платить от 3000 грн до 4000 грн в месяц.





Такими неутешительными прогнозами на отопительный сезон на днях поделился заместитель главы комитета ВРУ по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

«Люди получат платежки с огромными суммами. Конечно конкретная цена будет зависеть от условий проживания гражданина. Для обогрева квартиры требуется значительно меньше топлива. Тогда как в сельской местности каждый дом тянет по 300-400 кубов в месяц. Если умножить такие энергозатраты на тариф 10 грн вместе с доставкой, получается более 100 евро», – отметил народный депутат.

Огромные суммы за газ, которые украинцы вынуждены платить в течение 5 месяцев ежегодно, заставляют их отказываться от газового отопления. Особенно четко вырисовывается такая тенденция в сельской местности, где жители массово переходят на отопление дровами. По словам Алексея Кучеренко, в городе Лубны на Полтавщине, около 40% жителей уже перешли на дрова.

Однако даже этого единственного способа экономии на отоплении украинцев могут вскоре лишить. Недавно стало известно, что Кабинет министров при поддержке правящей партии «Слуга народа» собирается наладить экспорт необработанной украинской древесины.

На данный момент все отходы, которые остаются после деревообработки, идут на отопление домов украинцев. Такое сырье составляет около 30% от общего объема древесины и обходится гражданам сравнительно недорого.

Но когда лес-кругляк начнут продавать в страны Евросоюза, обработкой будут заниматься непосредственно покупатели древесины. А у украинцев больше не будет возможности покупать сырье для отопления домов по приемлемой цене.