Стало известно, кто в Украине может рассчитывать на пенсию в $400
Чтобы старость была обеспеченной, необходимо соблюсти несколько условий.
Украинцы могут рассчитывать на пенсию даже выше 10 тыс. грн. Однако для этого необходимо соблюсти два условия. Официальный стаж такого пенсионера должен составлять не менее 35 лет. В то же время зарплата должна быть в 2,6 раза больше средней по стране. А это сейчас около 36 тыс. грн.
Именно такие правила начисления пенсий прописаны в законе «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Сейчас отечественные пенсионеры получают выплаты, сумма которых рассчитана именно по такой схеме. При этом большинство граждан преклонного возраста в Украине получают даже меньше, чем 3 тысяч гривен. Большие суммы выплат только у пенсионеров, получавших высокую заработную плату, или же вышедших на заслуженный отдых по специальным правилам.
Однако уже в следующем году пенсионеры смогут рассчитывать на увеличение суммы содержания от государства. Хотя стоит отметить, что улучшения эти будут не слишком существенными.
Так, в 2022 году состоятся следующие изменения в размере пенсий:
- с 1 января выплаты пересчитают украинцам, принимавшим участие в ликвидации Чернобыльской катастрофы и имеют инвалидность;
- с 1 марта проиндексируют пенсии почти 10 миллионам отечественных пенсионеров. Меж тем повысят сумму ежемесячных компенсаций пенсионерам, старше 75 лет;
- с 1 июля увеличат максимальную и минимальную пенсии, а также надбавки за сверхстаж. Все эти изменения произойдут благодаря повышению прожиточного минимума;
- с 1 октября вырастет минималка для всех пенсионеров, которые выполнили норму официального стажа и перешли возрастную границу в 65 лет;
- с 1 декабря прожиточный минимум в стране возрастет во второй раз. Поэтому максимальная, минимальная пенсии и различные надбавки тоже увеличатся.
Министерство социальной политики Украины планирует также расширить программу возрастных доплат пенсионерам, внедрив надбавку для лиц 70-75 лет. Таким образом министерству удастся повысить сумму выплат еще для 1,5 миллиона граждан пожилого возраста.
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