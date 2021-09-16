Стало известно, кто в Украине может рассчитывать на пенсию в $400

Украинцы могут рассчитывать на пенсию даже выше 10 тыс. грн. Однако для этого необходимо соблюсти два условия. Официальный стаж такого пенсионера должен составлять не менее 35 лет. В то же время зарплата должна быть в 2,6 раза больше средней по стране. А это сейчас около 36 тыс. грн.





Именно такие правила начисления пенсий прописаны в законе «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Сейчас отечественные пенсионеры получают выплаты, сумма которых рассчитана именно по такой схеме. При этом большинство граждан преклонного возраста в Украине получают даже меньше, чем 3 тысяч гривен. Большие суммы выплат только у пенсионеров, получавших высокую заработную плату, или же вышедших на заслуженный отдых по специальным правилам.

Однако уже в следующем году пенсионеры смогут рассчитывать на увеличение суммы содержания от государства. Хотя стоит отметить, что улучшения эти будут не слишком существенными.

Так, в 2022 году состоятся следующие изменения в размере пенсий:

с 1 января выплаты пересчитают украинцам, принимавшим участие в ликвидации Чернобыльской катастрофы и имеют инвалидность;

с 1 марта проиндексируют пенсии почти 10 миллионам отечественных пенсионеров. Меж тем повысят сумму ежемесячных компенсаций пенсионерам, старше 75 лет;

с 1 июля увеличат максимальную и минимальную пенсии, а также надбавки за сверхстаж. Все эти изменения произойдут благодаря повышению прожиточного минимума;

с 1 октября вырастет минималка для всех пенсионеров, которые выполнили норму официального стажа и перешли возрастную границу в 65 лет;

с 1 декабря прожиточный минимум в стране возрастет во второй раз. Поэтому максимальная, минимальная пенсии и различные надбавки тоже увеличатся.

Министерство социальной политики Украины планирует также расширить программу возрастных доплат пенсионерам, внедрив надбавку для лиц 70-75 лет. Таким образом министерству удастся повысить сумму выплат еще для 1,5 миллиона граждан пожилого возраста.