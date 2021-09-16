Газовые компании дописывают украинцам несуществующие долги, а потом идут с ними в суд

Газоснабжающие компании для получения задолженности от граждан готовы почти на все. Так, в последнее время коммунальщики «выбивают» долги, угрожая своим клиентам судебной расправой. Причем задолженности, о которых говорят газовики, нередко являются сфальсифицированными.





Неприятная история с газопоставщиком случилась недавно с семьей со Львовщины. Жителям села Ризовци Золочевского района коммунальщики насчитали почти 9 тысяч гривен долга за «слишком медленный счетчик». Если же семья долг не оплатит, компания-поставщик TAS Energy пригрозила обратиться с иском в суд и получить компенсацию в законном порядке.

Вывод о том, что граждане «скручивали» счетчик, сделала газовая компания «Львовгаз» – предыдущий поставщик семьи со Львовщины. Именно тогда гражданам насчитали долг в размере 8674 грн. Однако повторная проверка счетчика доказала ошибку коммунальщиков, поэтому свои претензии к потребителям «Львовгаз» отменил.

После этого львовяне разорвали договор с поставщиком, и заключили другой – с TAS Energy. Однако новая компания вдруг потребовала у них возвращения долга, ошибочно начисленного предшественниками. Хотя «Львовгаз» официально признала свою ошибку и отказалась от претензий к семье.

Несмотря на то, что долг украинцев является так сказать «фейковым», в TAS Energy не собираются отказываться от своих требований по его оплате. Более того, компания начала запугивать своего клиента обращением в суд.

Пострадавшие потребители уже неоднократно обращались к компании-поставщику, и даже в президентский офис. Однако пока что их просьбу только перенаправили в Национальную комиссию по вопросам регулирования энергетики и комуслуг. Контролирующий орган со своей стороны пообещал разобраться в ситуации и восстановить справедливость.

Напомним, что это уже далеко не первый случай шантажа со стороны газовых компаний. Коммунальщики насчитывают гражданам несуществующие долги, рассчитывая сумму в платежке по норме потребления, а не по фактически использованному количеством ресурса. А в случае отказа клиентов оплатить приписанный им долг, подключают к работе коллекторов.