Обменять невозможно: в обменниках отказываются принимать некоторые доллары

В последнее время в Украине обменять доллары и евро становится все сложнее. В пунктах обмена у вас могут не принять поврежденную купюру, или денежный знак подозрительного происхождения. Более строгими стали и правила банковских учреждений, которые все чаще требуют у клиентов, пришедших обменять деньги, паспорт или другое удостоверение личности.





С актуальными правилами, касающимися обмена валют, граждане могут ознакомиться на официальном сайте Национального банка Украины.

Одним из важнейших правил является наличие у всех пунктов обмена валют лицензии определенного образца. В таком обменнике точно не «подсунут» фальшивку. Но даже если вас попытаются обмануть, привлечь виновных к ответственности будет гораздо проще, чем в случае с нелегальными пунктами обмена валют. Список лицензированных обменников Украины также можно найти на сайте НБУ.

Меж тем в Нацбанке дали ответы на самые распространенные вопросы граждан относительно обмена валют.

Нужно обменять старую или поврежденную банкноту?

Замену иностранных денежных знаков с повреждениями или купюр сомнительного происхождения могут осуществить в любом украинском банке. Такую банкноту обменяют на национальную валюту, или на новый денежный знак, аналогичный полученному. Все зависит от желания клиента.

Может ли банк требовать у клиента его паспорт?

Нацбанк не требует от финансовых учреждений Украины придерживаться такого правила при проведении операции обмена валют. Однако каждый банк может по своему усмотрению определять систему мониторинга для такой процедуры.

Регулятор также призвал украинцев ни в коем случае не покупать валюту в нелицензированных пунктах обмена. Такие учреждения осуществляют незаконную деятельность, поэтому иметь с ними дело крайне опасно. То же касается и уличных валютных спекулянтов, которые часто обманывают своих клиентов, обменивая настоящие купюры на искусно изготовленные подделки.