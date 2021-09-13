Раскрыта схема обмана украинцев при покупке смартфонов

Схем обмана для покупателей смартфонов в Украине существует немало. Подделку можно встретить где угодно: покупая гаджет в интернете, у уличного продавца, или даже в солидном магазине электроники. Чтобы уберечься от мошенников и не стать жертвой хитрой аферы нужно быть крайне внимательным. Однако не лишним будет также узнать, какие именно методы чаще всего используют преступники, чтобы обмануть доверчивых покупателей.





Сегодня мы расскажем о трех наиболее популярных и действенных схемах нечистых на руку продавцов смартфонов. Ведь информация – лучшее оружие против обмана.

Схема №1. Пустой смартфон со скидкой 90%

Такую аферу проворачивают с помощью интернет-объявлений. Телефон продавец предлагает по акционной цене. Скидка обычно составляет 70%, или даже 90%. Предоплату у клиента не требуют. То есть вы можете просто прийти на почту и осмотреть товар перед оплатой. Все выглядит максимально прозрачно.

Но это совсем не так. На коробке телефона нет никакой маркировки: ни даты изготовления, ни данных о производителе. Отсутствуют также паспорт товара и гарантийный талон.

Однако сам смартфон выглядит точно так же, как оригинальный аппарат заявленной модели. Клиент его оплачивает и только потом, сняв защитную пленку и включив камеру, понимает, что его обманули. Камера в таких подделках всего 0,3 мегапикселя, а памяти вообще нет. Все, что может такой телефон – это звонить.

Схема №2. «Купил на подарок»: перепродажа с небольшой скидкой

Такие предложения вы легко найдете на любом из популярных сайтов бесплатных объявлений. Продавец описывает печальную историю, как приобрел телефон на подарок, но имениннику он к сожалению не подошел. Или еще какую-то байку похожего содержания. Перепродать смартфон предлагают с небольшой скидкой, не более 10%. Заплатить просят наличными уже при встрече.

На самом деле этот телефон – такая же копия, как и в первом случае. А встречу продавец почти наверняка назначит вечером, чтобы осматривая телефон вы не заметили подделки.

Схема №3. Обычная контрабанда

Нелегально ввезенные в страну телефоны также часто сбывают через онлайн-площадки. При этом цену ставят чуть меньше рыночной. Хотя контрабандную, и даже подержанную технику могут продать и в магазине электроники. Ведь обычному покупателю сложно отличить так называемый «серый» телефон он новенького легального аппарата.