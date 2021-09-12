Несуществующие пробы: аферисты приглашают на кастинг от имени Нового канала

Пользователей вводят в заблуждение приглашая на пробы, а затем навязчиво просят выслать свои интимные фото и выманивают личные данные.





Один из телевизионных каналов атаковали аферисты. Девушка, которая назвала себя кастинг-менеджером “Нового канала” в сети приглашала людей к участию в кастинг-пробах, которых по сути не существовало. А потом выманивала интимные фото и личные данные при этом нецензурно и грубо выражаясь. Канал провел свое расследование, благодаря чему мы поняли, что это лицо абсолютно не имеет никакого отношения ни к одному из проектов телеканала.

Как отметил Дмитрий Онищенко, руководитель отдела кастингов StarLightMedia, менеджер Алина у них не работает. Когда они проверяли информацию, касающуюся этой девушки по группам кастингов, то наткнулись на комментарии, которые свидетельствовали, что менеджер Алина будто подбирает участников для проектов Нового канала. Были и те, которые говорили, что она просила отправить интимные фото и заявила о себе не только как менеджер Нового канала, но и администратором телеграмм в чате кастингов. На самом деле это аферистка.

На что нужно обратить внимание, чтобы не попасть на афериста кастинг-менеджера?Дмитрий рекомендует обратить свое внимание на несколько нюансов:

– Настоящий кастинг-менеджер всегда обращаться с настоящего профильного аккаунта. И не будет предлагать переходить по разным ссылкам, в том числе и на его страницу в других социальных сетях. Единственное, что может направить реальный кастинг-менеджер – это ссылка на анкету, которую нужно заполнить информацией, согласно данному проекту.

– Реальный кастинг-менеджер должен обладать актуальной информацией и четко ответить на вопросы касающиеся проекту. Например: когда старт съемок, сколько времени они продлятся, сколько эпизодов будет сниматься, и тому подобное. Поэтому, ставьте как можно больше уточняющих вопросов.

– Тщательно проверяйте предоставленную вам информацию при беседе. К примеру, если вам говорят, что проект, на который вас приглашают, приобрели у стороннего канала, то это очень легко проверить.

– Всю актуальную информацию касающуюся кастингов Нового канала и ответы на вопросы относительно проектов, вы можете получить на официальной странице кастингов.