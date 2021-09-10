Пенсионерам будут платить дополнительные выплаты: 5,5 тысяч гривен ежемесячно

По решению Кабмина определенной категории пенсионеров теперь будут доплачивать несколько тыс. гривен ежемесячно.





Об этом свидетельствует документ освещен на официальном сайте КМ Украины. Украинское правительство решило назначить пожизненную стипендию на государственном уровне тем украинским гражданам, которые во время Великой Отечественной Войны и во времена Холокоста оказывали помощь евреем. Данное решение правительство приняло восьмого сентября 2021 года.

А конкретнее, согласно данному постановлению, “обратным числом” ежемесячно были назначены новые дополнительные выплаты, суммой в 5,562 тыс. грн (три прожиточных минимума), 26-ти гражданам, которые вследствие этого лишились своей работоспособности.



Исходя из этого, назначены регулярные надбавки:

– 18-ти “Праведникам народов мира”;

– 6-ти “Праведникам Украины”;

– 2-ум “Праведникам Бабьего Яра”.

Также отметим, что граждане, которым не хватает страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту по достижении 60 лет, могут выбрать два варианта:

– приобрести себе столько страхового стажа, сколько не хватает в ГНС;

– добровольно и на регулярной основе выплачивать деньги за период трудоустройства которое было неофициально в Пенсионный Фонд Украины.

Стоимость страхового стажа за каждый дополнительный месяц напрямую связана с размером минимальной заработной платы. Это можно посчитать по следующей формуле: с минимальной зарплаты высчитывается 22%, а после полученная сумма умножается на 2.

Таким образом:

– до декабря 2021 года, первый месяц страхового стажа будет стоить 2,64 тыс. грн., а все 12 мес. – 31,68 тыс. гривен;

– с декабря 2021 года, за один месяц необходимо будет уплатить 2,86 тыс. грн., а 12 месяцев будут стоить 34,32 тыс. грн.

В варианте с добровольным взносом в ПФУ, потенциальный пенсионер должен платить размер единого социального взноса ежемесячно. К декабрю это 1,32 тыс. грн., а уже с первого декабря – 1,43 тыс. гривен.