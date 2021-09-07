Чего ожидать зимой: украинцев предупредили, что тарифы на отопление могут вырасти на 80%

С началом отопительного сезона тарифы на отопление для украинцев могут мгновенно вырасти на 15-80 процентов. (Все будет зависеть от города и поставщика). К примеру, семья из Киева, в предыдущий отопительный сезон платила за отопление около 2400 гривен, нынешней зимой вынуждена будет оплачивать уже 3,6 тысячи грн.





Как отмечает GSMinfo, ссылаясь на материал obozrevatel, пока Гкал в Киеве стоит 1654,4 гривен, однако согласно новым расценкам вероятно подорожает до 2151-2433 гривен. В Украине средние расходы на отопление 2-комнатной квартиры составляют 1,5 Гкал, по сегодняшним ценам это 2,48 тысячи грн, а по новым составят – до 3,64 тысячи грн.

Олег Попенко, глава департамента ЖК инфраструктуры Общественного совета при КГГА упоминает, что в некоторых городах рост цен может даже быть и в несколько раз больше.

Больше всего подорожание может произойти в маленьких городах. Дело в том, что чем меньше клиентов пользуется и чем меньше тепла потребляется, тем тариф может быть больше, и наоборот. В небольших городах стоимости могут подняться и до 80%.



Узнать, какой тариф установят для вашего города, можно непосредственно на информационном сайте поставщика горячей воды и тепла. Согласно закону, поставщик должен заранее сообщить о намерении пересмотреть стоимости, публиковать информацию о расчетах и плановые тарифы.

Рост стоимости на отопление напрямую связано с подорожанием газа на мировых рынках. Однако каждый украинец имеет возможность оформить годовой тариф на газ. Благодаря этому тарифу стоимость кубометра будет постоянной.



Напомним, Кабмин сделал свои предположения относительно роста тарифов на отопление на последующие годы, об этом говорится в расчетах КМ социально-экономическом развитии Украины. Подорожания будет выглядеть так:

– на 33 процентов в 2021 году.

– на 6 процентов в 2022 году.

– на 5 процентов в 2023 году.

– на 5 процентов в 2024 году.