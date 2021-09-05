Какой будет погода для украинцев этой осенью и зимой: синоптики сделали прогноз о первых заморозках

Как прогнозируют мировые метеорологи в центральной части Европы, включая нашу страну, осенью 2021 года украинцам следует ожидать периоды тепла и дождей, а также первые ранние заморозки, а вот зима обещает быть снежной и холодной.





Какой будет осенняя погода в Украине?

Ежегодно формированием длительных прогнозов занимаются крупные мировые метеорологические центры Франции и Соединенных Штатов Америки. Их специалисты выделяют основные тенденции, которые будут преобладать на некоторых территориях.

По данным метеорологического центра, сентябрь в Украине будет теплым, даже несколько дней следует ожидать жаркими, но к концу месяца значительно похолодает. В октябре на украинцев ждет пасмурная погода, а ближе к концу месяца вероятны первые заморозки. Зато ноябрь отметится мокрым снегом и морозом, а зима будет холодной и снежной.

Также метеорологи отмечают, что в последний месяц осени, температура воздуха вероятно может превышать нормы показателей прошлых лет.

Причиной этого стал уже известный Азорский антициклон, который довольно длительное время задерживаться на территории Украины.

Прогнозы погоды на эту зиму

Леонид Горбань – народный синоптик прогнозирует, что нынешняя зима для украинцев обещает быть снежной и довольно холодной. Кроме этого, возможные ледяные дожди. В январе 2022 года, по прогнозу синоптика можно ожидать значительное потепление, но к концу месяца ожидается настоящая зима, скорее всего очень сильно заснежит. Февральская же погода будет подходящей для этого месяца – сильные морозы, а также много снега, особенно во второй половине месяца могут быть и снежные бураны.

Как мы можем еще отметить, Вазира Мартазинова украинский метеорологиня отметила, что снег можно ожидать во второй половине октября. А средняя температура этого месяца будет даже ниже, чем в последующих ноябре и декабре.