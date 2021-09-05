За неуплату налогов, украинцам с 1 сентября будут начислять штрафы. Кто будет платить?

Для украинцев, которые владеют недвижимостью и до 1 сентября не заплатили налог, будут начисляться штрафы. Размеры зависят от того, насколько был задержан платеж.





Кому нужно будет платить налог?

это касается: владельцев квартир, площадь которых более 60 кв.м.

владельцев домов, площадь которых достигает – от 120-ти квадратных метров.

владельцев объектов различных типов недвижимости (как жилых, так и не жилых) общей площадью 180 кв.м.

Помимо того, если квартира площадью более 300 кв.м., а дом более 500 кв.м. владельцам придется заплатить 25 тыс. грн.

Если владельцем недвижимости является несовершеннолетнее лицо, то налог будут платить родители или опекуны.

Куда будут идти уплаченные налоги на жилье?

Отметим тот факт, что налог составляет 1,5% от минимальной зарплаты за прошлый год. Однако, руководство местной власти имеет право, как на уменьшение нормы площади, с которой должен выниматься налог, так и на уменьшение самого налога.

К примеру: из квартиры, площадь которой составляет 100 кв.м, по нормативу всего нужно будет заплатить за 40 квадратных метров, а это 2800 грн. Платить должны только те владельцы, которые получали квитанции, которые были присланы до 1 июля. После этого каждый владелец имел два месяца до 1 сентября для того, чтобы оплатить. Если он этого еще не сделал, то теперь оплата возможна только с уплатой штрафа.

Какие штрафы предусмотрены для тех, кто не успел оплатить?

Если владелец задержит платеж на 30 дней, то должен будет уплатить штраф в размере 10-ти процентов от суммы налога, а если задержка составит более 30 дней – 20%. Об этом говорится в статье 266 НК Украины.

Кстати, тот кто не имеет возможности оплатить квитанции, может обратиться в налоговую службу по месту регистрации, для того чтобы получить отсрочку.