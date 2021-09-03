Названо знаки зодіаку, на які точно можна покластися

Обирати друзів нелегко. Чимало із так званих претендентів не витримують перевірки часом та обставинами, можуть підвести у найвідповідальніший момент. Та все ж не варто зневірюватися. На світі чимало добрих, чуйних, а головне відданих людей, здатних на все заради друга.





Астрологи розповіли докладніше, серед яких знаків варто обирати собі товариша. Ця п’ятірка довірених осіб зодіаку точно ніколи не зрадить близьку людину, та завжди залишатиметься на її боці.

Скорпіон

Народжені під цим сузір’ям мають дуже складний характер. Їх поведінку абсолютно неможливо передбачити. Та при цьому Скорпіони володіють рідкісною чеснотою: якщо вони дали слово, то обов’язково виконають обіцяне, чого б це їм не коштувало. Саме тому, не зважаючи на всю експресивність представників знаку, друзі з них виходять просто чудові.

Діва

Діви також мають тверде слово. Щоправда, перш ніж його дати, вони добре обдумають та проаналізують можливість виконати обіцяне. Любителі усе планувати, уродженці знаку завжди пунктуальні та ніколи не поставлять вас у незручну ситуацію.

Козеріг

Головна чеснота цього знаку – щирість. Козероги до того ж дуже чесні та зовсім не вміють хитрувати. Саме ці риси частенько роблять їх жертвами лихих й лицемірних людей. Однак самі представники знаку нізащо не підведуть друга. Їм ви можете сміливо довірити навіть власне життя.

Лев

Горді Леви славляться своєю тягою до справедливості. Якщо на них хтось покладається, відчувають себе відповідальними за цю людину. Представники знаку дуже бояться розчарувати чи образити близьких. Саме тому вони зберігають вірність тим, кого вибрали, та завжди підставлять своє дружнє плече.

Рак

Кристально чесні Раки сто разів подумають перш ніж висловити свою думку. Вони страшенно не люблять кидати слів на вітер. Тож якщо вже сказали своє слово, будуть і надалі його дотримуватися у всіх своїх вчинках. Раки – це ті самі константи, які не зраджують собі, навіть коли все навколо руйнується вщент. Тож кращого друга вам точно не знайти.