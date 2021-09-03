Почти 200 евро: некоторым украинским пенсионерам увеличили «минималку»

Украинское правительство поддержало законопроект, который в конце концов завершит начатую парламентом процедуру повышения пенсий чернобыльцам. Речь идет о документе, который вносит изменения в Порядок No1210 о правилах расчета пенсионных выплат инвалидам аварии на ЧАЭС.





Отныне на минимальную пенсию для данной категории украинцев не будет влиять размер прожиточного минимума. Согласно новым предписаниям, сумма пенсии лица с инвалидностью, полученной в результате Чернобыльской катастрофы, не должна быть ниже чем:

6 тыс. грн – для инвалидов I гр.;

4,8 тыс. грн – для инвалидов II гр.;

3,7 тыс. грн – для инвалидов III гр.;

3,7 тыс. грн – для детей-инвалидов.

Ранее минимальные ставки для этой категории чернобыльцев были значительно ниже. А все потому, что они зависели от суммы прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных граждан. В частности граждане с инвалидностью I гр. получали минималку в размере 180% от упомянутого показателя, то есть 3337 грн. Инвалиды II гр. соответственно могли рассчитывать на минималку в 160% прожиточного минимума – 2996 грн. Украинцам с инвалидностью III гр. назначали минимальную пенсию в размере 145% от эталонного показателя, которая равнялась 2688 грн. А вот дети с инвалидностью получали выплаты в размере всего лишь 100% от прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан, то есть 1854 грн.

Меж тем документ дает возможность украинцам, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, выбрать, по какому закону им будут начислять пенсию. Касается это правило только граждан, работающих за пределами зоны отчуждения. Они смогут самостоятельно сделать выбор между начислением пенсии по закону для обычных граждан и законом для лиц, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС.

Законопроект также содержит положения, регулирующие выплаты в случае утраты кормильца-инвалида ЧАЭС. Такая выплата будет составлять 50% пенсии умершего гражданина на одного нетрудоспособного. Если же кормильца утратили двое и больше нетрудоспособных лиц – государство будет платить им 100% пенсии по инвалидности умершего.