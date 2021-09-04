ПриватБанк блокирует карты из-за долгов за свет или газ

ПриватБанк, как и ряд других финансовых учреждений, «замораживает» счета граждан за задолженности по коммуналке. Такая процедура является вполне правомерной. Банк получает запрос от исполнительной службы, занимающейся делом должника, и самостоятельно решает вопрос о блокировке карты.





Недавно о таком случае на форуме Министерства финансов рассказал один из клиентов ПриватБанка. «Мою карточку заблокировали из-за долгов за коммунальные услуги. Зарплату снять не мог, поэтому задолженность сала еще больше. В результате работу пришлось сменить», – негодует мужчина.

Меж тем администрация финучреждения не понимает нападок клиентов. Ведь ПриватБанк в своих действиях руководствуется буквой закона. Если государственный или частный исполнитель направил в банк письмо, то это означает, что есть серьезный повод для ограничения операций по счету клиента. Украинцы же по желанию могут уточнить информацию о своих долгах, а также узнать, какой именно исполнитель занимается делом. Все эти данные довольно просто найти на официальном сайте Министерства юстиции Украины.

За что блокируют карточки украинцев?

Арестовать банковский счет гражданина могут, конечно же, и за коммунальные долги. Однако поводом нередко становится и любая другая задолженность клиента: невыплаченные алименты, штрафы, задолженности по кредиту, и тому подобное. Если имело место судебное заседание по делу погашения долга, а после него началось исполнительное производство, то блокировка карты – всего лишь дело времени.

Сколько задолжали украинцы за коммуналку?

Долги граждан за время пандемии выросли не на шутку. Их сумма уже перешла отметку в 70 млрд гривен. И связана такая ситуация вовсе не с карантинным смягчением в отношении «злостных должников». Проблема кроется еще и в значительном росте тарифов. За последние полтора года подорожал газ, вода и электроэнергия. А в некоторых регионах существенно потяжелели и платежки за тепло.